Чехия и ЮАР сыграли вничью во втором туре ЧМ-2026

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью во втором туре чемпионата мира-2026.

Встреча группы А, прошедшая в Атланте, завершилась со счётом 1:1.

Чехия открыла счёт уже на 6-й минуте — отличился Михал Садилек. После этого европейская команда долгое время сохраняла минимальное преимущество.

Однако в концовке матча сборная ЮАР сумела отыграться. На 83-й минуте арбитр назначил пенальти, который реализовал Тэбохо Мокоэна, установив окончательный счёт.

Таким образом, команды поделили очки во втором туре турнира.

В этой же группе выступают сборные Мексики и Южной Кореи, которые выиграли свои стартовые матчи и имеют по три очка.