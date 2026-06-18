Рассмотрены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в сферах торговли, инвестиций и транспорта.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (ИБР) встретился с заместителем министра экономических дел и финансов Исламской Республики Иран, президентом Организации инвестиций, экономической и технической помощи Ирана (OIETAI) Мехди Хейдари.

Как сообщили в Минэкономики, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития экономических отношений между Азербайджаном и Ираном. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и транспорта, а также дальнейшего укрепления деловых связей.