Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на подписание меморандума с США.

Об этом сообщает ISNA.

«У меня было другое мнение, но исходя из обязательств, которые уважаемый президент, как глава Высшего совета национальной безопасности, взял на себя от своего имени и от имени других членов по защите прав народа Ирана и фронта сопротивления, и подтвердил принятие этой ответственности, я дал разрешение», — говорится в его заявлении.