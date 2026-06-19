Трамп считает, что для Ирана подписание меморандума с США стало капитуляцией

Американский президент Дональд Трамп полагает, что для Ирана подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами равнозначно капитуляции.

Такую точку зрения он изложил 18 июня в интервью порталу Axios.

"Это действительно, вероятно, безоговорочная капитуляция. Я так считаю", — сказал лидер США. Таким образом он ответил на реплику журналиста, указавшего на то, что Трамп ранее заявлял о намерении добиваться от Тегерана "безоговорочной капитуляции", а подписание сторонами меморандума о взаимопонимании не свидетельствует о подобном исходе конфликта.

"Мы в полной мере нанесли им военное поражение", — полагает глава вашингтонской администрации. "У нас самые мощные вооруженные силы в мире", — утверждал он. "Кто еще мог установить такую блокаду? Я установил морскую блокаду [Ирана]. И ни одно судно не могло пройти", — сказал Трамп. На вопрос, осознал ли он в результате конфликта ограниченность своих возможностей по применению силы, глава Белого дома ответил: "Ограничений нет".

Источник: ТАСС