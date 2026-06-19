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Вице-президент США не поедет в Швейцарию на переговоры с Ираном

First News Media08:30 - Сегодня
Вице-президент США не поедет в Швейцарию на переговоры с Ираном

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс не планирует в четверг вечером по времени восточного побережья США отправляться в Швейцарию на церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.

Об этом заявил журналистам его представитель.

"В настоящий момент вице-президент не планирует вылетать сегодня вечером", - привел слова этого сотрудника пресс-пул Вэнса. "Мы надеемся начать переговоры по техническим вопросам как можно скорее", - добавил представитель. Вэнс ранее заявил, что упомянутая церемония состоится, скорее всего, в выходные дни.

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