Иран отменил плату за проход через Ормузский пролив на 60 дней

Иран не будет требовать оплаты никаких услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней и сам покроет все расходы.

Об этом заявил Высший совет национальной безопасности страны.

"Согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, в течение 60 дней с заявителей не будет взиматься никакая плата, а все связанные расходы будут покрываться правительством Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении. Отмечается, что все суда, желающие пройти через Ормузский пролив, по-прежнему обязаны подавать заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), но все они будут рассматриваться оперативно.

В совете добавили, что Иран примет все меры по разминированию Ормузского пролива в соответствии с заключенным с США меморандумом.

"Что касается других вопросов, включая разминирование, то необходимые меры будут приняты в соответствии с пунктом 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании", - указывается в заявлении. Отмечается, что, принимая во внимание особые условия и наличие некоторых угроз безопасности в акватории Ормузского пролива, а также необходимость обеспечения безопасного движения и предотвращения морских происшествий, суда должны придерживаться указанных им времени и маршрута, и это позволит постепенно увеличить пропускную способность.