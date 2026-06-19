 Разгром 6:0 и потасовка: матч ЧМ-2026 между Канадой и Катаром завершился двумя удалениями - ФОТО | 1news.az | Новости
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Разгром 6:0 и потасовка: матч ЧМ-2026 между Канадой и Катаром завершился двумя удалениями - ФОТО

First News Media08:45 - Сегодня
Разгром 6:0 и потасовка: матч ЧМ-2026 между Канадой и Катаром завершился двумя удалениями - ФОТО

Массовой потасовкой завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Канады и Катара.

В потасовке, которая возникла в скором времени после финального свистка, приняли участие и футболисты, и персонал команд. Примечательно, что эта массовая стычка возникла после того, как повздорили главный тренер сборной Канады Джесси Марш и наставник катарцев Хулен Лопетеги.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 6:0. Голам в матче отметились Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29-я, 45+3-я и 90+2-я минуты), Кайл Ларин, открывший счет в матче на 16-й минуте, и Натан-Дилан Салиба (64-я минута). Еще один гол стал автоголом — Мохамед Аль-Маннаи на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота.

С 33-й минуты Катар играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Хомам Аль-Амин. На 52-й минуте канадец Исмаэль Коне получил серьезную травму, а катарец Ассим Мадибо за этот эпизод был удален.

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