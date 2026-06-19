Европа заинтересована в поражении России в конфликте, с ней нельзя говорить как с беспристрастным наблюдателем.

Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность".

"Что касается переговоров, то, как отметил [президент России] Владимир Путин в очередной раз на Петербургском международном экономическом форуме, мы ни с кем от контактов не отказываемся. Однако воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем", - указал министр.

Статья планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

Источник: ТАСС