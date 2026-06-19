 ВОЗ ускоряет разработку вакцин против нового штамма Эболы в Африке | 1news.az | Новости
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ВОЗ ускоряет разработку вакцин против нового штамма Эболы в Африке

First News Media09:30 - Сегодня
ВОЗ ускоряет разработку вакцин против нового штамма Эболы в Африке

Вакцин и одобренных методов лечения штамма вируса Эбола Бундибугйо, вспышка которого унесла жизни более 200 человек в Демократической Республике Конго и Уганде, в настоящее время не существует.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на международные медицинские организации.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), за немногим более месяца подтверждено свыше 875 случаев заражения, включая 202 летальных исхода.

При этом гуманитарные организации предупреждают, что реальные масштабы распространения инфекции могут быть значительно выше, поскольку вирус продолжает циркулировать в отдаленных и затронутых конфликтами районах Конго.

Для борьбы со вспышкой ученые, фармацевтические компании и международные организации ускорили разработку новых вакцин и методов лечения.

Наиболее перспективным кандидатом Всемирная организация здравоохранения считает вакцину на основе платформы rVSV, которая использовалась при создании единственной лицензированной вакцины против Эболы. Новый препарат адаптирован специально для борьбы со штаммом Бундибугйо.

Параллельно ведется работа над другими препаратами. В частности, специалисты Оксфордского университета совместно с Индийским институтом сывороток разрабатывают вакцину на платформе ChAdOx1, а американская компания Moderna создает препарат на основе технологии мРНК.

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