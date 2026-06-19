Мирзиёев и Штайнмайер запустили завод Volkswagen в Узбекистане 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер запустили производство в Ташкенте автомобилей Volkswagen методом крупноузловой сборки.

Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

На первом этапе здесь организуют сборку автомобилей из китайских компонентов. В перспективе партнеры планируют наладить полный цикл производства в Ангрене и начать экспорт машин в страны СНГ, Центральной Азии и Кавказа.

Ранее Volkswagen уже присутствовал на рынке Узбекистана. В 2020 году «Узавтосаноат» и Volkswagen Group Rus подписали соглашение о выпуске легких коммерческих автомобилей Caddy на базе Джизакского автозавода в СЭЗ «Джизак». Летом того же года стартовали продажи автомобилей Volkswagen, а осенью — Škoda, входящей в состав концерна. Но в 2023 году Volkswagen продал свой российский бизнес автодилеру «Авилон».

Кроме автозавода были запущены строительство логистического центра в Андижанской области, производство жидких бытовых моющих средств, проекты по подготовке специалистов для железнодорожной отрасли и открытию современных экзаменационных центров.

Проекты были запущены в ходе переговоров на высшем уровне, которые прошли в узком составе и с участием официальных делегаций двух стран. Стороны обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-германского сотрудничества, укрепления политического диалога и расширения торгово-экономических связей. Мирзиёев особо подчеркнул личный вклад Штайнмайера в развитие отношений Европейского Союза с Узбекистаном и государствами Центральной Азии.

Ключевой темой переговоров стало сотрудничество в торгово-инвестиционной сфере. По итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил $1,4 млрд, с начала текущего года вырос еще на 5%. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана в 2025 году достиг $2 млрд. По итогам прошедших в мае в Ташкенте Дней германской экономики и 10-го заседания Германо-Узбекского делового совета был подписан пакет инвестиционных и торговых соглашений на сумму свыше $1 млрд.

Президенты подтвердили планы по расширению кооперации в промышленности, энергетике и «зеленой» экономике, транспорте и логистике, горнодобывающей и текстильной отраслях, фармацевтике, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении.

По итогам переговоров Мирзиёев и Штайнмайер приняли совместное заявление, были подписаны соглашения о грантовых средствах и льготном финансировании для реализации проектов устойчивого городского развития в Узбекистане.

Источник: fergana.agency