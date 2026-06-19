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США и Иран отменили переговоры в Швейцарии

First News Media09:45 - Сегодня
США и Иран отменили переговоры в Швейцарии

Переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в пятницу в швейцарском Бюргенштоке, не состоятся, подтвердили в МИД Швейцарии.

«Переговоры между США и Ираном, запланированные на пятницу, по имплементации соглашения, состоящего из 14 пунктов, (...) были отменены», — пишет The Guardian со ссылкой на заявление швейцарского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в пятницу в Швейцарию для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном.

При этом представитель добавил, что США «с нетерпением ожидают начала технических переговоров как можно скорее». Отмечалось, что планы технических переговоров еще не согласованы, и делегация США готова отбыть при первой же возможности.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным Ираном и США на этой неделе, обе стороны планируют провести 60 дней технических переговоров о судьбе иранской ядерной программы, чтобы достичь окончательного соглашения.

Этот 60-дневный срок, по словам Вэнса, стартовал в четверг 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон — 17 августа.

Источник: Интерфакс

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