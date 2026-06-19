В Ливане при атаках Израиля погибли не менее 16 человек

Израильские ВВС нанесли удары по оплотам шиитской организации "Хезболлах" в провинции Набатия на юге Ливана, в результате погибли 16 человек.

Такие данные приводятся в сводке правительственного штаба по чрезвычайным ситуациям, поступившей в ТАСС.

"Жертвами авианалета на поселок Харруф стали восемь мирных граждан, - указывается в тексте. - В Эш-Шаркии в ходе воздушного рейда разрушен дом, погибли четверо, еще трое убиты при атаке на Кфар-Сир".

Сведения об одном погибшем, предположительно члене "Хезболлах", поступили из Эд-Дувейра, где израильский дрон атаковал мотоцикл.