Раскрыто расположение новой станции метро в Баку - ВИДЕО

Стало известно, где на будущей карте Бакинского метрополитена появится станция с условным названием «B-05».

Шестая по счёту станция Фиолетовой линии с проектным названием «B-05» создаст прямое сообщение со станцией «Низами», обеспечив пассажирам удобную пересадку на Зелёную линию, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена.

Отмечается, что это станет одним из самых коротких и эффективных маршрутов передвижения внутри метрополитена, позволяющим пассажирам переходить с одной линии на другую без дополнительной оплаты.

О расположении станции и важных объектах вокруг неё можно узнать, просмотрев представленное ниже видео.