Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса проходит очередное пленарное заседание.

Как сообщает Trend, на заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Эквадор об освобождении визовых требований для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов»;

5. Проект конституционного закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нормативно-правовых актах» (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной службе» и «О медиа» (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «О дорожном движении», «О транспорте», «О государственной пошлине», «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и включение которых в гражданский оборот допускается по специальному разрешению (гражданский оборот ограничен)», «Об автомобильном транспорте» и «Об авиации» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 9 декабря 2025 года № 307-VIIQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «Об общественном участии» и «О правилах использования гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и лиц, приравненных к ним» (второе чтение).