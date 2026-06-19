Раскрыты результаты наркотического теста Кенана Догулу и Берен Саат 

В Турции продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках расследования по делу о наркотиках в Стамбуле результаты тестов 11 подозреваемых оказались положительными - анализы крови и волос были проведены в Институте судебной медицины Турции, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

В рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, были подготовлены результаты анализов 13 подозреваемых. Согласно заключению экспертов, положительные результаты тестов на наркотические вещества были выявлены у Али Эфе Безджи, Бердана Мардини, Энсара Арикана, Кенана Догулу, Огузхана Бекера, Озана Догулу, Толги Чама, Яшара Ипека, Мехмета Джема Карчы, Тесси Рамос Коррейа и Мехмета Йылдыза.

При этом анализы Ахмета Кароглу и Берен Саат показали отрицательный результат.

Ранее в рамках расследования, начатого прокуратурой Стамбула по статьям «хранение наркотических или стимулирующих веществ для личного употребления» и «содействие употреблению наркотиков», были задержаны 23 подозреваемых – все задержанные известные в Турции личности.

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