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После сообщений о проблемах со здоровьем Джаван Зейналлы сделал заявление

Феликс Вишневецкий11:58 - Сегодня
После сообщений о проблемах со здоровьем Джаван Зейналлы сделал заявление

18 июня в эфире программы «Xəzər axşamı», выходящей на телеканале Xəzər TV прошла информация о том, что у народного артиста Азербайджана Джавана Зейналлы возникли проблемы со здоровьем.

Дж.Зейналлы опроверг данную информацию, отметив, что не знает, откуда она появилась, подчеркнув в комментарии Oxu.az следующее: 

«Меня приглашали на эфир, но я не смог принять участие в этой программе, так как в это время у меня были съёмки на другом телеканале. После этого распространили информацию, будто у меня возникли проблемы со здоровьем. Такого ведь не должно быть. Я прекрасно себя чувствую, никаких проблем нет».

Говоря о состоянии своего здоровья, народный артист заявляет следующее: «Я очень хорошо себя чувствую, я в отличной форме, даже супер».

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