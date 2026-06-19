Состоится первый этап вступительного экзамена в резидентуру

21 июня 2026 года Государственный экзаменационный центр проведёт первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, вторая попытка).

Для участия в экзамене зарегистрировался 2141 кандидат, сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.

Из них 1626 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, а 515 - на русском языке. Среди подавших заявления 899 мужчин и 1242 женщины. 332 участника являются выпускниками текущего года, 1023 - выпускниками предыдущих лет. Ещё 786 человек завершат обучение в последующие годы. 29 участников являются гражданами иностранных государств.

Экзамен состоится в городах Баку и Нахчыван. Начало экзамена - в 10:00, продолжительность - 2 часа 30 минут.

В 09:45, за 15 минут до начала экзамена, завершается процедура допуска участников. После этого кандидаты не будут допущены в здание для сдачи экзамена.

Участники экзамена должны зайти на интернет-сайт ГЭЦ и распечатать «Пропуск на экзамен». Вместе с пропуском кандидатам также предоставляется «Памятка кандидата», в которой содержатся важные рекомендации, правила, которые необходимо соблюдать во время экзамена, и другая необходимая информация.

Кандидаты должны принести на экзамен следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- «Пропуск на экзамен».

В здание необходимо прибыть в указанное в пропуске время. Запрещается проносить на экзамен мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные материалы.

ГЭЦ просит участников не приносить с собой лишние вещи, так как это может затруднить организацию процедуры допуска и повлиять на её своевременное завершение.

Для проведения экзамена будут задействованы 6 зданий, 6 руководителей экзаменационных пунктов, 14 руководителей экзамена, 113 наблюдателей, 17 сотрудников службы допуска (охраны) и 6 представителей зданий.