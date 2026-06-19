В Турции нашли похищенного топ-менеджера структуры мэрии Стамбула

Этим утром в стамбульском районе Тузла со связанными руками и ногами был найден заместитель генерального директора муниципальной компании Kültür A.Ş. в курации мэрии Стамбула - Эрхан Караал.

Как сообщалось ранее, Караал был похищен неизвестными 17 июня около 21:00 возле своего дома в районе Малтепе. Сегодня полиция обнаружила Караала на строительной площадке в Тузле, его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Сообщается, что подозреваемые, чтобы скрыть следы, сначала удерживали Эрхана Караала в Коджаэли, а затем в заброшенных фабричных зданиях в Тузле. После освобождения он дал полиции предварительные показания. По словам Караала, его перевозили и удерживали в разных местах: «Это были старые фабричные и заброшенные здания. Чтобы избежать задержания, похитители часто меняли местоположение. Меня удерживали и применяли насилие, требовали деньги. Если бы меня не нашла полиция, моей жизни угрожала бы серьезная опасность».

В рамках расследования задержаны 8 человек.

Источник: Haberler