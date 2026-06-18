Похищен заместитель гендиректора одной из компаний в курации мэрии Стамбула
Заместитель генерального директора муниципальной компании Kültür A.Ş. в курации мэрии Стамбула - Эрхан Караал был похищен неизвестными возле своего дома в районе Малтепе.
Сообщается, что Караал подвергся нападению трех человек вчера около 21:00, когда вышел из дома, чтобы вместе с семьей отправиться в гости. Пока он ожидал семью, на него напали трое мужчин, избили, насильно затолкали в автомобиль и увезли.
Полиция начала расследование инцидента и изучает записи с камер видеонаблюдения.
По предварительным данным, автомобиль, использованный при похищении, предположительно имел фальшивые номера.
По данным, от Эрхана Караала нет никаких известий уже около 14 часов.
Источник: Habertürk
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