В Азербайджане намерены законодательно закрепить требования к школьной форме

Милли Меджлис принял в первом чтении законодательное закрепление требования о соблюдении установленной формы одежды в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок к закону "Об общем образовании" вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Основная цель предлагаемых изменений по части учащихся заключается в более четком определении правовых основ действующих правил и обеспечении их применения во всех государственных общеобразовательных учреждениях на основе единого подхода.

Согласно документу, также предусматривается создание правовой базы, регулирующей требования к одежде педагогических работников.

После обсуждений проект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.