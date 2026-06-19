В Азербайджане намерены законодательно закрепить требования к школьной форме
Милли Меджлис принял в первом чтении законодательное закрепление требования о соблюдении установленной формы одежды в государственных общеобразовательных учреждениях.
Как сообщает Report, соответствующий проект поправок к закону "Об общем образовании" вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Основная цель предлагаемых изменений по части учащихся заключается в более четком определении правовых основ действующих правил и обеспечении их применения во всех государственных общеобразовательных учреждениях на основе единого подхода.
Согласно документу, также предусматривается создание правовой базы, регулирующей требования к одежде педагогических работников.
После обсуждений проект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.