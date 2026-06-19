Депутат Милли Меджлиса призвала внедрить европейскую практику посадки-высадки пассажиров такси

Водители такси жалуются на противоречия между Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) и структурами, ответственными за применение правил дорожного движения.

Как сообщает AПA, с таким заявлением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступила депутат Малахат Ибрагимгызы.

Депутат отметила, что в европейских странах и Турции при пользовании такси применяется услуга «посадка-высадка».

«То есть пассажиру предоставляется возможность в течение 2–3 минут выйти на нужной ему остановке. У нас такой возможности нет», — сказала она.

Малахат Ибрагимгызы также затронула недовольство водителей такси, связанное со штрафами.

«Сегодня водители такси недовольны не самими штрафами, предусмотренными законодательством. Они лишь хотят, чтобы для предотвращения штрафов пассажирам была предоставлена возможность высаживаться в соответствующих местах и чтобы для этого выделялось 2–3 минуты времени.

Водители такси также жалуются на наличие определенных противоречий между Азербайджанским агентством наземного транспорта и органами, ответственными за применение правил дорожного движения. Они просят устранить эти противоречия.

Например, AYNA не требует обязательной установки POS-терминалов в такси, тогда как другие контролирующие органы рассматривают это как обязательное условие. В результате водители сталкиваются со штрафами. Необходимо устранить подобные случаи», — подчеркнула депутат.