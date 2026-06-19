В Азербайджане вводится 50%-я субсидия на подключение к электросети строительных объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о субсидировании платы за услугу по подключению к электрической сети строительных объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Глава государства постановил утвердить «Порядок субсидирования платы за услугу по подключению к электрической сети строительных объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения» (прилагается).

В соответствии с указанным Порядком, за счет средств государственного бюджета выплачивается субсидия в размере 50 процентов от платы, установленной Тарифным (ценовым) советом Азербайджана за услугу по подключению к электрической сети строительных объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения. Предусмотренная субсидия распространяется на строительные объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, подключенные к электрической сети после вступления в силу настоящего Указа.

Президент поручил Кабинету министров предусмотреть в проектах госбюджета на 2027–2030 годы средств, необходимых для финансирования выплаты предусмотренной субсидии. Министерству экономики поручено организовать субсидирование платы за услугу по подключению к электрической сети в соответствии с утвержденным в Указе Порядком.

Указ вступает в силу с 1 января 2027 года и действует до 31 декабря 2030 года.