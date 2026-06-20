Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо официально присоединился к итальянскому клубу "Равенна". 46-летний ветеран мирового футбола подписал соглашение с командой, представляющей Серию C.

Тем не менее, его возвращение на поле в официальных матчах не планируется. Бразилец сосредоточится на продвижении бренда итальянского коллектива. В обязанности Роналдиньо войдет выполнение различных маркетинговых функций, продвижение коммерческих проектов, а также участие в товарищеских играх и официальных клубных мероприятиях.

Напомним, что за свою профессиональную карьеру Роналдиньо защищал цвета таких европейских грандов, как французский ПСЖ, испанская "Барселона" и итальянский "Милан". В составе национальной сборной Бразилии полузащитник стал чемпионом мира в 2002 году.