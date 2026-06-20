Бразильский полузащитник Каземиро и клуб МЛС "Интер Майами" достигли соглашения о подписании контракта. На данный момент стороны урегулировали все формальные шаги и пришли к устному соглашению.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети X, сейчас ожидаются подписание официального договора и объявление о переходе игрока. Сам Каземиро выразил желание выступать в одной команде с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе полузащитника из клуба. В сезоне-2025/2026 Каземиро провел 34 матча в Английской Премьер-лиге, забил девять голов и отметился двумя результативными передачами.