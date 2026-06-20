Знаменитая утка Мерлин стала официальным послом Мехико на ЧМ-2026 по футболу

Знаменитая утка по имени Мерлин, ставшая звездой соцсетей благодаря прогулкам в форме сборной Мексики, назначена официальным послом города. Теперь птица официально представляет Мехико на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Организаторы турнира считают эту историю символом мексиканского единения и любви. Ранее Мерлин получил широкую известность в интернете после того, как его хозяин начал публиковать видео совместных прогулок, на которых утка была одета в миниатюрную футбольную форму национальной команды.