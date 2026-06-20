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Названа причина, по которой Хидаят Гейдаров не выступил на «Большом шлеме»

First News Media11:55 - Сегодня
Названа причина, по которой Хидаят Гейдаров не выступил на «Большом шлеме»

Стала известна причина, по которой лидер сборной Азербайджана по дзюдо Хидаят Гейдаров (73 кг) не принял участие в престижном турнире серии «Большого шлема» в столице Монголии, Улан-Баторе.

Как сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана , золотой медалист летних Олимпийских игр 2024 года в Париже вынужден был пропустить соревнования из-за несоответствия весовой категории.

Ранее в 1/16 финала олимпийский чемпион не явился на схватку против монгольского спортсмена Усухджаргала Алтайбаатара, однако изначально причины его отсутствия не раскрывались.

Стоит отметить, что в феврале текущего года титулованный спортсмен уже сталкивался с аналогичной ситуацией на турнире «Большого шлема» в Ташкенте.

Напомним, что турнир в Улан-Баторе продлится до 21 июня. Азербайджан представлен на соревнованиях 17 дзюдоистами. Накануне наша команда уже показала отличные результаты: Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль, а Низами Имранов (66 кг) стал обладателем бронзы.

Источник: Report

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