Германия по ошибке переплатила €5 млн своим дипломатам и военным за рубежом

Министерство иностранных дел Германии в течение года ошибочно выплачивало завышенные компенсации дипломатическим работникам и военнослужащим, проходящим службу за пределами страны. Общая сумма избыточных выплат составила около €5 млн.

Ежегодный перерасчет надбавок, компенсирующих разницу в стоимости жизни за границей по сравнению с Берлином, проводила нанятая министерством консалтинговая фирма Mercer. Из-за технической ошибки в расчетах на 2025/26 год треть получателей весь год снабжалась повышенными выплатами.

Поскольку действующее законодательство Германии запрещает принудительно изымать у сотрудников уже выданные средства, немецкий МИД рассматривает возможность взыскания всей суммы ущерба в размере €5 млн с подрядчика Mercer.

Источник: Коммерсантъ