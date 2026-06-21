Переговоры между США и Ираном в Швейцарии завершились преждевременно из-за поста Трампа - ВИДЕО

Дипломатические переговоры между США и Ираном в Швейцарии завершились досрочно из-за выхода из них иранской стороны.

Иран выразил официальный протест против недавних комментариев и публикаций американского президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social, охарактеризовав их как прямое нарушение пункта Меморандума о взаимопонимании.

Вслед за этим ливанское издание Al-Manar подтвердило экстренное прекращение контактов, отметив, что иранская делегация покидает место проведения саммита в знак протеста против угроз Трампа. На текущий момент официального подтверждения выхода Ирана из переговорного процесса со стороны внешнеполитических ведомств не поступало.

Данный срыв стал логическим продолжением демонстративного нежелания Тегерана идти на компромиссы и соблюдать дипломатический этикет в ходе швейцарского раунда. Представители Ирана наотрез отказались от традиционных протокольных рукопожатий и проведения совместной фотосессии с американскими коллегами. Изначальный жест недоверия и отказ фиксировать встречу на камеру перерос в полноценный демарш сразу после того, как Трамп пригрозил Исламской Республике "очень сильным ударом" в случае продолжения активности прокси-сил в Ливане.

Источник: Tasnim