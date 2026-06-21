В поселке Масазыр задержаны 45 мотоциклистов-нарушителей после смертельного наезда на ребенка

В поселке Масазыр Абшеронского района Азербайджана выявлены лица, нарушающие правила дорожного движения, в отношении которых принимаются соответствующие законодательству меры.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате контрольно-профилактических мероприятий задержаны 45 мотоциклистов, допустивших различные нарушения ПДД. В ведомстве подчеркнули, что рейды продолжаются, а сотрудники полиции проводят с водителями разъяснительные беседы, призывая участников движения строго соблюдать правила, а родителей — усилить контроль за малолетними детьми.

Профилактические меры были активизированы после тяжелого дорожно-транспортного происшествия, случившегося 19 июня около 18:00 на территории Масазыра. Фуад Бабашов (2007 года рождения), управляя мотоциклом "Минск D4 125" перед жилым комплексом "Гуртулуш-93", при выполнении маневра влево сбил Атиллу Багирова (2022 года рождения). От полученных травм ребенок скончался по дороге в больницу. По данному факту в Абшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются.