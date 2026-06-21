Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в матче чемпионата мира 2026

Сборная Испании одержала уверенную победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев, что позволило им как минимум до окончания игры между Уругваем и Кабо-Верде выйти на первое место в группе H.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте благодаря точному удару Ламина Ямаля. Этот гол позволил вингеру установить исторический рекорд — он стал самым молодым футболистом, забивавшим как на чемпионатах Европы, так и на мундиалях.

Главным героем стартового отрезка стал Микель Ойарсабаль, который за 24 минуты игрового времени записал на свой счет два забитых мяча (на 21-й и 24-й минутах) и одну результативную передачу. На 49-й минуте преимущество европейской сборной увеличилось до четырех голов из-за автогола саудовского защитника Хассана Аль-Тамбахти. В самой концовке встречи, на 90+2-й минуте, Ферран Торрес забил еще один мяч, однако взятие ворот было отменено после вмешательства системы VAR. По итогам игры преимущество испанцев отразила и статистика ожидаемых голов (xG) — 2.79 против 0.13 у Саудовской Аравии.