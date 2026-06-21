Азербайджанская женская группа по акробатической гимнастике выиграла серию Кубка мира

Женская группа Азербайджана по акробатической гимнастике в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой завоевала титул победительниц серии Кубка мира.

Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсменки добились этого результата благодаря высоким и стабильным выступлениям, которые они демонстрировали на протяжении всего соревновательного сезона. Гимнастки успешно представили страну на международной арене и заняли первое место в итоговом зачете престижного турнира.