Переговоры между США и Ираном в Швейцарии возобновились в неофициальном формате

Дипломатические контакты между представителями Ирана и США в Швейцарии продолжаются, несмотря на недавний кризис.

Как сообщает телеканал Al Hadath, члены иранской миссии вернулись в гостиницу, однако теперь обсуждения с американской стороной проходят исключительно в «неофициальном формате» и осуществляются через посредников.

Ранее переговорный процесс оказался на грани полного срыва после того, как иранская делегация демонстративно покинула зал заседаний. По информации агентства Tasnim, поводом для демарша стали жесткие заявления президента США Дональда Трампа на его платформе Truth Social и в эфире Fox News. Глава Белого дома пригрозил Тегерану новыми разрушительными ударами, если Корпус стражей исламской революции (КСИР) заблокирует Ормузский пролив, а также потребовал немедленно прекратить финансирование подконтрольных группировок в Ливане. В ответ на эти угрозы иранская сторона выдвинула жесткое условие, объявив, что не вернется к официальным дискуссиям до тех пор, пока американский лидер публично не принесет свои извинения.