В Стамбуле беспилотники начали следить за нарушающими правила таксистами

Власти Стамбула начали использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за работой городских таксистов.

Об этом РИА Новости сообщил член Управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.

По его словам, БПЛА задействуют в районах, где фиксируется наибольшее число жалоб на перевозчиков.

Необходимость в усилении контроля возникла после очередного громкого скандала. В начале июня стамбульский таксист обманул иностранного блогера, сняв с его карты сумму в 20 раз больше стоимости поездки — более 160 долларов. Водитель был арестован, Стамбульская палата таксистов лишила его лицензии.

"Мы регулярно проводим такие внезапные проверки, а теперь используем и БПЛА, чтобы эффективнее отследить по номерам автомобили, которые были замечены в нарушениях", — рассказал Петек.

Проблема такси в Стамбуле давно остаётся одной из самых острых. По словам заместителя мэра города Бугры Гекче, ситуация с нехваткой машин в турецком мегаполисе — одна из худших в мире: на каждого таксиста приходится около 867 000. Для сравнения: в Лиссабоне этот показатель — одно такси на 160 человек, в Лондоне — одно на 650. В 2024 году власти впервые за долгое время увеличили количество автомобилей за счёт переформатирования маршруток на восемь мест, однако проблема всё ещё остаётся острой.

Особое возмущение у горожан вызывают недобросовестные водители, которые пытаются обмануть в первую очередь туристов: они не включают таксометр или отказываются везти клиентов на короткие расстояния. Новый метод контроля с использованием дронов должен помочь выявить таких нарушителей и повысить качество обслуживания в центральных районах Стамбула.