Матч ЧМ-2026 между Бельгией и Ираном завершился нулевой ничьей

Сборные Бельгии и Ирана разошлись миром в поединке второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча, прошедшая на стадионе в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 0:0. Бельгийская команда доминировала на поле, владея мячом 70% времени и нанеся 7 ударов в створ ворот, однако голкипер иранцев Алиреза Бейранванд совершил 7 ключевых сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ситуация для европейцев осложнилась на 66-й минуте матча, когда защитник Натан Нгой получил прямую красную карточку и оставил Бельгию вдесятером. Кроме того, сборная Ирана вошла в историю турнира: тренерский штаб выставил на эту игру самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов мира со средним возрастом 32 года и 181 день. В активе обеих команд теперь по 2 очка после двух туров, так как в первом матче Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1), а Иран поделил очки с Новой Зеландией (2:2). Таким образом, интрига в группе G сохраняется до заключительного тура.