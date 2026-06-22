В двух районах столицы перебои с электроэнергией

В Ясамальском и Низаминском районах Баку сегодня возникнут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с ремонтными работами в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 не будет света у абонентов на улице Микаила Мушфига, а также на проспектах Матбуат и Парламент.

Кроме того, из-за ремонтно-ревизионных работ с 10:00 до 13:00 будут введены ограничения на подачу электроэнергии абонентам на улицах Ширина Мирзоева и Алиаги Кюрчайлы.

"После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".