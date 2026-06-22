Сборная Египта одержала первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Национальная команда Египта обыграла сборную Новой Зеландии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со счётом 3:1.

Таким образом, подопечные Хоссама Хассана одержали первую победу в истории на мировых первенствах.

Ранее сборная Египта принимала участие в трёх чемпионатах мира и не знала побед. Всего в активе «фараонов» теперь девять игр на мировых первенствах — одна победа, три ничьих и пять поражений.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.