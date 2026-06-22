Израиль не намерен выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана

Израиль не намерен выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор.

С таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ", - написал глава МО в X.

"Израиль не будет выводить войска из зоны безопасности в Ливане, как ясно дали понять премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху и я", - добавил Кац.

Источник: ТАСС