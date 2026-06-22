МЧС Азербайджана вновь призвало население соблюдать правила безопасности на пляжах

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в очередной раз призвало население соблюдать правила безопасности на пляжах.

Как сообщает 1news.az, в своем обращении ведомство указало, что несмотря на проводимую массовую просветительскую работу, в том числе неоднократные призывы касательно опасности купания в ветреную погоду и за пределами оборудованных пляжей, безразличное отношение некоторых граждан к правилам безопасности в итоге приводит к трагическим последствиям.

"Поступившее накануне сообщение об утоплении, произошедшем на неохраняемой территории, известной как "Дачник", в поселке Бильгях Сабунчинского района столицы, в ветреную погоду, в очередной раз свидетельствует о необходимости соблюдения правил.

С учетом вышеизложенного Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности на пляжах, а также еще раз напоминает об опасности выхода в море в ветреную погоду, купания в за пределами пляжных зон и о важности неукоснительного выполнения указаний и требований спасателей", - говорится в сообщении.