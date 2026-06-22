Пакистан и Катар заявили о согласовании плана выхода на соглашение США и Ирана

Страны-участницы консультаций в Бюргенштоке проработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения США и Ирана.

Об этом заявили Пакистан и Катар, выполняющие роль посредников между сторонами.

«Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту по достижению окончательных договоренностей в течение 60 дней, заложив основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров. Кроме того, <...> между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив», - говорится в совместном заявлении Пакистана и Катара.

Согласно ему, страны-участницы четырехсторонних консультаций в швейцарском Бюргенштоке согласовали создание специального комитета для контроля хода переговоров, предполагается, что главы делегаций будут регулярно отчитываться перед ним.

«Опираясь на меморандум о взаимопонимании, стороны договорились о создании комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества. Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров с целью обеспечения эффективного исполнения меморандума и решения других вопросов», - говорится в пакистано-катарском заявлении.

Кроме того, согласовано создание группы по урегулированию конфликтов, к которой планируется привлечь Ливан.

«Стороны договорились о создании группы по урегулированию конфликтов, в состав которой войдут представители стран - участниц переговоров и Ливанской Республики при содействии посредников, с целью обеспечения соблюдения условий прекращения боевых действий в Ливане», - говорится в заявлении.

Отмечается, что технические команды продолжат консультации по ряду вопросов в течение всей недели, дискуссии состоятся в Бюргенштоке.

Источник: ТАСС