 За неделю в Азербайджане произошло почти 600 пожаров | 1news.az | Новости
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Общество

За неделю в Азербайджане произошло почти 600 пожаров

Джамиля Суджадинова09:52 - Сегодня
За неделю в Азербайджане произошло почти 600 пожаров

За минувшую неделю на территории Азербайджана было зарегистрировано 593 случаев пожара.

Кроме того, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям привлекались к проведению аварийно-спасательных мероприятий по ряду других происшествий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, соответствующую информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Согласно данным ведомства, за отчетный период сотрудники МЧС также осуществили выезды по 41 факту нахождения граждан в беспомощном состоянии, а также приняли участие в ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия.

В министерстве отметили, что в результате проведенных спасательных операций за неделю были спасены 42 человека, среди которых восемь несовершеннолетних. Кроме того, из опасных зон были эвакуированы 44 человека.

Наряду с этим сотрудники МЧС обнаружили тела семи погибших. После проведения необходимых процедур тела были переданы по назначению соответствующим структурам.

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