В Мингячевире мужчина до смерти избил несостоявшегося зятя 

Минувшей ночью в Мингячевире перед одним из кафе 51-летний Рафиг Мамедов на почве возникшего конфликта избил и нанес телесные повреждения 35-летнему Туралу Бахрамлы.

Госпитализированный Т.Бахрамлы скончался в больнице от полученных травм.

По словам близких, Т.Бахрамлы хотел связать свою жизнь с дочерью мужчины, подозреваемого в совершении преступления. С этой целью он даже заслал сватов в дом девушки. Однако стороны не пришли к согласию. Позже между ними вспыхнула драка, и отец девушки избил 35-летнего Турала.

Отмечается, что Р.Мамедов во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что Т.Бахрамлы - участник Отечественной войны. Он работал охранником в одной из школ Мингячевира.

Источник: Qafqazinfo