Вратарь сборной Ирана Беиранванд признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 с Бельгией

Голкипер сборной Ирана Алиреза Беиранванд признан лучшим игроком матча 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Бельгии (0:0).

В этой игре вратарь совершил семь сейвов.

Беиранванд выступает за национальную команду Ирана с 2015 года, вместе с ней он ранее принял участие в мировых первенствах 2018-го и 2022-го.

После этой игры у Бельгии и Ирана по два очка, по одному очку у Новой Зеландии и Египта, эти команды проведут свой матч 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.