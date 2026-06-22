Тегеран отмечает «хороший прогресс» на швейцарских переговорах с США

Официальный Тегеран фиксирует «хороший прогресс» на переговорах с американской стороной в швейцарском Бюргенштоке.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи по итогам напряженного 18-часового раунда переговоров, прошедшего при посредничестве Катара и Пакистана.

«В швейцарских переговорах был достигнут хороший прогресс в отношении выполнения обязательств другой стороны», — указал дипломат. Он подчеркнул, что «философия нашего присутствия заключалась в том, чтобы потребовать от другой стороны выполнения взятых на себя обязательств».

В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании стороны договорились о создании нового органа — «Комиссии по предотвращению конфликтов». Багаи пояснил, что этот инструмент «был создан для обеспечения устойчивого прекращения войны и прекращения огня в Ливане», добавив, что «согласно пункту 1 меморандума, война и военные действия на всех фронтах, включая Ливан, должны прекратиться». Кроме того, зафиксирован серьезный сдвиг в обсуждении экономических вопросов, касающихся «выдачи необходимых лицензий на продажу иранской нефти, а также обязательств другой стороны по разблокировке или замораживанию иранских активов». Для перехода к стадии финального соглашения «необходимо предпринять практические шаги как в отношении разблокировки активов, так и в отношении продажи нефти». Также стороны согласовали создание механизма для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Сам переговорный процесс, начавшийся в четырехстороннем формате с участием Ирана, США, Катара и Пакистана, был омрачен дипломатическим инцидентом, отметил Багаи. После полутора часов дискуссий в СМИ появились «оскорбительные и угрожающие комментарии президента США», что, по словам Багаи, «побудило делегацию Исламской Республики Иран прямо заявить о своем нежелании продолжать четырехстороннюю встречу при таких обстоятельствах». Благодаря посредничеству Дохи и Исламабада диалог удалось продолжить, но Иран настоял: «если они и продолжатся, то не напрямую, то есть в рамках четырехстороннего диалога и обмена сообщениями».

В ходе встреч Тегеран также выразил протест против нарушений соглашения от 18 июня со стороны Израиля.

В ближайшее время Катар и Пакистан опубликуют совместный документ, в котором будут изложены общие положения этих соглашений. С сегодняшнего дня технические группы сторон приступают к встречам «для более детального обсуждения различных компонентов меморандума о взаимопонимании», сообщил Багаи.

Источник: ИРНА