МВД обнародовал кадры тяжелых ДТП и обратился к участникам дорожного движения - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана распространил видеокадры ряда тяжелых дорожно-транспортных происшествий и обратился, в связи с этим, к участникам дорожного движения.

Отмечается, что эти видеозаписи наглядно демонстрируют, к каким трагическим последствиям приводит игнорирование правил безопасности. В ведомстве подчеркнули, что эти кадры должны стать уроком для каждого, кто рискует жизнью ради экономии нескольких минут.

Центр призвал граждан отказаться от опасной практики перехода проезжей части в неположенных местах. Для безопасного передвижения необходимо использовать исключительно пешеходные переходы.

С другой стороны, водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и не отвлекаться от дороги. Максимальная концентрация, особенно на многополосных трассах, позволяет вовремя заметить нарушающего правила пешехода и успеть вовремя принять меры для предотвращения аварии.

Каждое из указанных происшествий еще раз доказало, что пренебрежение правилами может стоить человеческих жизней. Чтобы благополучно добираться до мест назначения, и водители, и пешеходы должны проявлять максимальную ответственность.