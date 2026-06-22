22 июня состоялась церемония официальной встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Туркменистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Туркменистана.

Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а члены туркменской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сфотографировались для официального фото.