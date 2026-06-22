Серия краж в Сураханском районе: полиция задержала 36-летнего мужчину - ВИДЕО
В Баку задержан человек, грабивший дома и автомобили.
По информации Oxu.Az, инцидент произошел на территории Сураханского района.
Сотрудниками 32-го полицейского отдела Сураханского районного управления полиции в ходе проведенных мероприятий был установлен и задержан 36-летний Тебриз Агаларов, подозреваемый в серии краж.
В ходе расследования выяснилось, что он в разное время на территории района разбивал стекла автомобилей и похищал из салонов деньги и другие ценные вещи. Также Т. Агаларов украл мопед, а из одного дома — электрические провода, осветительное оборудование и инструменты для ремонта.
По фактам проводится расследование в полицейском отделе.
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