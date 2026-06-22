Серия краж в Сураханском районе: полиция задержала 36-летнего мужчину - ВИДЕО

В Баку задержан человек, грабивший дома и автомобили.

По информации Oxu.Az, инцидент произошел на территории Сураханского района.

Сотрудниками 32-го полицейского отдела Сураханского районного управления полиции в ходе проведенных мероприятий был установлен и задержан 36-летний Тебриз Агаларов, подозреваемый в серии краж.

В ходе расследования выяснилось, что он в разное время на территории района разбивал стекла автомобилей и похищал из салонов деньги и другие ценные вещи. Также Т. Агаларов украл мопед, а из одного дома — электрические провода, осветительное оборудование и инструменты для ремонта.

По фактам проводится расследование в полицейском отделе.