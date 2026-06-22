Иранская делегация покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров с США

Делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров по вопросу реализации подписанного ранее меморандума с США и направилась в Тегеран.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

Ранее Катар и Пакистан, выполняющие роль посредников между Тегераном и Вашингтоном, сообщили, что стороны в Бюргенштоке разработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения Ирана и США. Кроме того, будет создан специальный комитет для контроля за ходом переговоров.

Источник: ТАСС