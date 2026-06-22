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Италия выступила за участие ФРГ в создании истребителя GCAP

First News Media12:18 - Сегодня
Италия выступила за участие ФРГ в создании истребителя GCAP

Италия поддерживает присоединение Германии к совместно разрабатываемому с Великобританией и Японией проекту создания перспективного истребителя шестого поколения GCAP (Global Combat Air Programme) после выхода Берлина из конкурирующей программы с участием Франции и Испании.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Лоренцо Мариани.

Участие Германии принесет долгосрочные выгоды, заявил он изданию. Хотя партнеры по GCAP уже договорились, как сказал Мариани, о разделении работы после сложных переговоров, Leonardo и британская BAE Systems уже успешно сотрудничали с немецким оборонным подразделением Airbus над Eurofighter Typhoon. «Наличие еще одного партнера, обладающего как финансовыми ресурсами, так и промышленной компетенцией, было бы хорошо», — отметил руководитель итальянского конгломерата.

Германское правительство и Airbus, как напоминает издание, указали, что Берлин стремится либо возглавить новый проект, либо присоединиться к существующему, если его роль будет «существенной» и соответствовать «финансовому вкладу Германии».

По словам Мариани, его не удивил крах проекта создания европейского истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System) после того, как ФРГ прекратила его реализацию после нескольких попыток президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца заставить Airbus и Dassault урегулировать разногласия.

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