Самолет из Гюмри, экстренно севший в Махачкале, скоро вылетит в Москву - ОБНОВЛЕНО

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», вылетевший из Гюмри и ранее экстренно севший в аэропорту города Махачкала, через некоторое время вылетит в Москву, сообщили в Комитете гражданской авиации.

Ранее стало известно, что самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency («сигнал общей тревоги») и на 3 тыс метров снизил высоту. Вскоре он успешно приземлился в аэропорту Махачкалы.

В Комитете гражданской авиации Армении также заявили, что причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

А в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России уточнили, что самолет совершил вынужденную посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации.

В результате инцидента никто не пострадал.

По факту вынужденной посадки организовано проведение доследственной проверки, правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего.

В авиакомпании уточнили, что на данный момент специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.

Официальный представитель авиакомпании в Махачкале сообщил, что в самолете было 186 человек, их планируется пересадить на другой самолет и отправить по маршруту следования.

В настоящее время специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.

Источник: Sputnik Армения

14:12

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет рейсом Гюмри - Москва сел в Махачкале.

Об этом сообщила авиакомпания «Победа».

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса Flightradar, самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку.

Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тыс. м. Позже стало известно, что он был перенаправлен в аэропорт Махачкалы. Там же сообщалось, что самолет должен был прибыть в Москву в 16:25 по Баку.

Источник: ТАСС

13:49

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к снижению.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по бакинскому времени. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тыс. м.

Источник: ТАСС