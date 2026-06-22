Самолет из Гюмри, экстренно севший в Махачкале, скоро вылетит в Москву - ОБНОВЛЕНО
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», вылетевший из Гюмри и ранее экстренно севший в аэропорту города Махачкала, через некоторое время вылетит в Москву, сообщили в Комитете гражданской авиации.
Ранее стало известно, что самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency («сигнал общей тревоги») и на 3 тыс метров снизил высоту. Вскоре он успешно приземлился в аэропорту Махачкалы.
В Комитете гражданской авиации Армении также заявили, что причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.
А в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России уточнили, что самолет совершил вынужденную посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации.
В результате инцидента никто не пострадал.
По факту вынужденной посадки организовано проведение доследственной проверки, правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего.
В авиакомпании уточнили, что на данный момент специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.
Официальный представитель авиакомпании в Махачкале сообщил, что в самолете было 186 человек, их планируется пересадить на другой самолет и отправить по маршруту следования.
В настоящее время специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.
Источник: Sputnik Армения
14:12
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет рейсом Гюмри - Москва сел в Махачкале.
Об этом сообщила авиакомпания «Победа».
Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса Flightradar, самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку.
Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тыс. м. Позже стало известно, что он был перенаправлен в аэропорт Махачкалы. Там же сообщалось, что самолет должен был прибыть в Москву в 16:25 по Баку.
Источник: ТАСС
13:49
Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к снижению.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по бакинскому времени. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тыс. м.
Источник: ТАСС