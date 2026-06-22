Чиновник в Джалилабадском районе получил выговор за доставку испорченного мяса семьям шехидов

В Джалилабадском районе должностному лицу объявлен выговор после инцидента с передачей семьям шехидов непригодного для употребления мяса жертвенных животных.

Как сообщает Oxu.Az, дисциплинарное взыскание получил заведующий сектором по организации работы с семьями шехидов и участниками войны Исполнительной власти (ИВ) Джалилабадского района Физули Джафаров.

Инцидент произошел в дни праздника Гурбан. Ранее районная ИВ подтвердила факт передачи одной из семей шехидов мяса, которое оказалось испорченным и непригодным для употребления.

Ф.Джафаров подтвердил случившееся и сообщил, что по решению главы ИВ ему был объявлен выговор.

По его словам, в Джалилабадском районе проживают 267 семей шехидов, которым было направлено жертвенное мясо. Однако в несколько семей попала испорченная продукция.

«Причиной стала ошибка мясника. В жаркую погоду мясо было упаковано в герметично закрытые целлофановые пакеты, и к моменту доставки в отдалённые сёла оно испортилось. Информация о том, что мясо было червивым, не соответствует действительности, однако оно действительно оказалось несвежим», - отметил он.

После поступления жалоб семьи шехидов были обеспечены свежим мясом. По словам чиновника, испорченная говядина была заменена свежей бараниной.